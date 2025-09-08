ERC de Tarragona reclama explicaciones a Viñuales por la supuesta contratación de detectives privados

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

ERC de Tarragona ha reclamado explicaciones al alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, a raíz de las informaciones publicadas en 'Porta Enrere' según las cuales el alcalde habría reconocido que desde la Empresa Municipal de Transportes (EMT) se han contratado detectives privados.

La portavoz de los republicanos en el consistorio, Maria Roig, ha indicado que han hecho una petición de información a alcaldía para saber por qué razón se ha requerido este servicio y para conocer cuántas veces se han pagado espías desde el inicio del mandato. Los republicanos han asegurado que esta contratación no aparece en el portal de transparencia ni ha pasado por el consejo de administración de la EMT, donde ERC tiene representación.

"No entendemos por qué una empresa pública necesita este tipo de servicio", ha dicho Roig, que ha remarcado que se habría pagado con dinero público. A la vez, ha puesto en duda la ética de estas prácticas por parte de la administración. La formación ha solicitado las facturas destinadas a este tipo de servicio, sea desde el Ayuntamiento, desde los organismos autónomos o desde las empresas municipales.

La portavoz también ha cargado contra la presidenta de la EMT, Sonia Orts, que según 'Porta Enrere' rechazó dar explicaciones cuando se le preguntó. Este medio también ha asegurado que Orts reconoció en una reunión con el comité de empresa que se contrató a una empresa de detectives, sin mencionar el nombre, para investigar posibles malas prácticas de algunos trabajadores.

"Llevamos dos años de mandato y es la segunda vez que oímos hablar de prácticas de espionaje", ha manifestado Roig. La primera hace referencia al episodio de espionaje que sufrió una trabajadora municipal encargada de la licitación del nuevo contrato de la limpieza. Un caso que actualmente está siendo investigado por el juzgado.