Un alumno de Tarragona el primer día de curso: «Teníamos ganas de volver a la escuela porque el verano es repetitivo»

El curso escolar 2025-2026 ha empezado este lunes con nervios, emoción y llantos entre los más pequeños de la Escuela Vedruna Sagrat Cor de Tarragona. Poco antes de las nueve ha empezado a llegar el alumnado de infantil y primaria en un curso que en el Camp de Tarragona tendrá 99.542 alumnos, unos 400 menos que el año pasado.

Después de más de dos meses de vacaciones, la juventud ya quería reencontrarse. "Teníamos ganas de volver a la escuela porque el verano es repetitivo", han dicho un grupo de chicos de 5.º de primaria. Los padres que les han acompañado también han empezado el curso "con ganas de volver a la rutina", ha destacado Soraya Lago madre de una niña de i5. La prohibición de los móviles en el aula y la bajada de las ratios son algunas de las novedades de este año.