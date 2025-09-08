Más de 10 denuncias y cerca de 200 identificados en un dispositivo en un local de ocio nocturno en Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La madrugada del domingo, alrededor de las 04.00 horas, agentes de la Policía de la Generalitat–Mossos d'Esquadra de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC) de Tarragona llevaron a cabo un dispositivo conjunto con la Guardia Urbana, la Policía Nacional y la Guardia Civil. El operativo contó además, con el apoyo de efectivos del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) de los Mossos d'Esquadra.

La actuación se centró en torno a un local de ocio nocturno de la calle Rebolledo, donde las últimas semanas se habían registrado peleas e incidentes que habían generado preocupación vecinal. Según actuaciones previas, en esta zona también se concentraban personas vinculadas con hechos delictivos, especialmente relacionados con el tráfico de drogas.

En el marco de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, los cuerpos participantes identificaron a 176 personas e interpusieron 13 denuncias. Entre estas, seis por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes (una de ellas por tolerancia dentro del local) y una por llevar un arma blanca.

Con respecto al control administrativo, se detectaron varias infracciones: presencia de controladores sin la identificación correspondiente, falta de verificación del aforo, ausencia de señalización de las cámaras de videovigilancia e incumplimiento en la aportación de la documentación de licencia y actividad.

La Policía Nacional citó a cuatro personas por infracciones relacionadas con la Ley de Extranjería y la Guardia Civil levantó un acta por irregularidades tributarias en la venta de tabaco en el establecimiento. Este tipo de operativos se planifican con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana, prevenir hechos delictivos y garantizar el cumplimiento de la normativa en establecimientos de ocio nocturno.