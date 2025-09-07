Convocan una nueva movilización el martes en Tarragona en solidaridad con Palestina

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La comunidad Palestina Àrab Unida de Tarragona y la Plataforma Unitaria del Camp de Tarragona, Solidaritat amb Palestina, han convocado una movilización para el próximo martes 9 de septiembre. La concentración tendrá lugar a las 10 de la mañana delante de la Subdelegación del Gobierno, en la plaza Imperial Tárraco, con el objetivo de reclamar medidas concretas contra la ofensiva israelí en Gaza.

Les entidades organizadoras denuncian que «ya no tenemos bastante con condenas descafeinadas» y exigen que se impulsen acciones efectivas que contribuyan a «poner fin a la barbarie» y permitan la apertura de un corredor humanitario para garantizar la llegada de alimentos y material sanitario en la población palestina.

Durante la movilización, los convocantes entregarán y registrarán un documento en la Subdelegación en que piden al Gobierno español que, por decreto ley, rompa toda relación con Israel —diplomática, política, económica, comercial, cultural, científica y académica—, con especial énfasis en la suspensión de la compra y venta de armamento.

Además, reclaman el cierre inmediato de los puertos y aeropuertos españoles en cualquier medio de transporte o mercancía con destino a Israel. Según las entidades, estas medidas sólo dependen de la «valentía y voluntad política» del ejecutivo. «No nos olvidemos de Gaza. Es un genocidio, hay que pararlo», concluyen en su llamamiento a la ciudadanía y a las instituciones.