Accidente en la Font del Centenari de Tarragona: huye después de chocar con el coche y lo pillan ebrio

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Este domingo por la mañana un vehículo ha sufrido un accidente en la rotonda de la Font del Centenari, en Tarragona. Según la Guardia Urbana, los hechos han tenido lugar aproximadamente a las 8.40 h, cuando el conductor ha chocado contra la rotonda con su coche.

El incidente, además, ha quedado grabado y se ha compartido en las redes sociales, ya que ha llamado la atención de vecinos y conductores que circulaban por la zona. En el vídeo se puede observar cómo el conductor ha salido del coche por su propio pie, aparentemente ileso, aunque el vehículo ha quedado bastante dañado.

Según fuentes policiales, el conductor, de 22 años, ha huido después del accidente. Posteriormente, ha sido localizado en su domicilio y se le ha practicado la prueba de alcoholemia, que ha dado un resultado positivo de 0,56 mg/l en aire expirado. Ya se han instruido diligencias judiciales a raíz de los hechos.