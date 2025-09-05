Licitan las obras para restaurar el Camí de Ronda entre el Fortí de la Reina y el Parc del Cossis

Esta actuación pretende arreglar el Camí de Ronda, en un tramo donde la continuidad para los peatones es complicada ahora mismo.Cedida

El Ayuntamiento de Tarragona ha sacado a licitación las obras para la restauración ambiental del Camí de Ronda GR-92. En concreto, la parte comprendida entre el Fortí de la Reina y el Parc del Cossis. La intervención forma parte del proyecto entre azul y verde del plan de sostenibilidad turística en destino 2022 (PSTD) del Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europa con Fons Next GenerationEU.

Concretamente esta actuación pretende arreglar el Camí de Ronda, en un tramo donde la continuidad para los peatones es complicada ahora mismo. De esta manera se podrá ir de la playa del Miracle y l'Arrabassada de una forma más segura.

La intervención prevista quiere poner en valor este tramo del Camí de Ronda, con el objetivo de abrirlo a la ciudadanía y también de potenciar su aprovechamiento turístico.

Los principales trabajos a realizar consistirán en el derribo de estructuras obsoletas en la zona, la desbrozada de vegetación arbustiva densa, la eliminación de plantas exóticas invasoras, la delimitación de partes del camino con valla de madera, la instalación de escaleras o plataforma de madera y pasamanos, un mirador panorámico y finalmente la señalización del camino y la plantación de herbáceas y arbustivas en masa.

La redacción del proyecto ejecutivo, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud se adjudicó a la empresa Casa dels Ocells. La duración estimada de los trabajos es de 4 meses, y el presupuesto asciende a 189.333,47€ Iva incluido.