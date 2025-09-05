Àkrida planta bandera en Barcelona

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Isidra, una mujer que podría ser perfectamente nuestra abuela, madre, hermana o tía, sufre demencia senil, y su nieto intenta reconstruir la vida para cumplir su última voluntad. Esta es la sinopsis de El chico de la madre, la obra de teatro que este mismo viernes se estrenará en el Teatro Aquitania de Barcelona, y que supone el debut de la productora tarraconense Àkrida en la Ciudad condal. El chico de la madre es el primer espectáculo de sala de la productora. La dramaturgia es de Óscar Balanyà, que escribió el texto para homenajear a su abuela. Él, junto con Farners Rubio, son los intérpretes de la pieza, y actúan bajo la dirección de Marc Pinyol.

La obra llega a Barcelona después de haberse estrenado, el abril pasado, en la Sala Trono de Tarragona. «Decidimos enviar el dosier de la obra a los teatros y programadoras de la zona de Barcelona y en verano nos llamaron para pedirnos si querríamos estrenar en la Aquitania», explica la Farners. El hecho de estrenar en Barcelona, admite, «es un gran objetivo y una muy buena señal». Así y todo, asegura que «no queremos olvidar que el circuito también se tiene que construir en otros espacios. Lo importante es llegar a cualquier teatro». Y, sobre todo, subraya, «nuestro objetivo final es trabajar en casa, porque está donde nos pueden ver nuestras familias y nuestras amistades».

La pieza llega a Barcelona después de haber dejado un muy buen regusto en nuestra ciudad. Así lo recuerda la Farners: «El estreno en Tarragona fue espectacular, porque se llenó de miradas amigas, de familia y de personas que salieron emocionadas».

Farners Rubio Moreno y Marc Pinyol Gelabert se conocieron el año 2015 en el grupo de teatro amateur Tornavís Teatre y, después de más de diez obras juntas y de haber cursado el CFGS en técnicas de interpretación, decidieron constituirse como cooperativa de producciones teatrales y escénicas en Tarragona.

«Nosotros hemos crecido mucho gracias a las miradas de la gente de aquí, y nos hemos sentido muy apoyadas por ellas en nuestro trabajo», asegura Farners. «Con el estreno de El noi de la mare en la Trono, muchas amigas entendieron lo que hacíamos, y por qué tantos días no podíamos ir ni a tomar algo».

Les funciones de El noi de la mare en el Teatro Aquitania de Barcelona se harán los viernes 5, 12 y 19 de septiembre a las 20 h; los sábados 6, 13 y 20 de septiembre a las 20 h y los domingos 7, 14 y 21 de septiembre a las 18 h.