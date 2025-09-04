Vivienda
Tarragona, tercera ciudad del Estado con más aspirantes por cada habitación de alquiler que sale en el mercado
En Tarragona, 46 personas compiten por cada nueva oferta, solo por detrás de Palma (65) y San Sebastián (62)
Tarragona fue la tercera ciudad del Estado con más aspirantes por cada habitación nueva que sale en el mercado de alquiler durante el segundo trimestre, con 46 personas, solo por detrás de Palma (65) y San Sebastián (62) a consecuencia de los elevados precios y la competencia para acceder a una vivienda, según datos de la plataforma Idealista.
En Barcelona, fueron 22 personas, la misma cifra que la media del conjunto del Estado. La capital catalana es una de las ciudades donde se ha reducido la competencia por cada habitación, en un 28% anual, el mismo porcentaje que otras ciudades con un mercado dinámico como Palma y Valencia. Con respecto a las otras capitales catalanas, hay 39 aspirantes por cada habitación de alquiler en Girona y 35 en Lleida.