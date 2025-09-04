La segunda biblioteca pública más grande de Catalunya se ubicará en Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Este jueves ha tenido lugar la reunión de la Comisión Interadministrativa que conforman el Ayuntamiento de Tarragona, el Ministerio de Cultura y la Generalitat de Cataluña, y se informó de la decisión del Ministerio de Cultura de dar apoyo al proyecto para que la nueva biblioteca pública de Tarragona se ubique en uno de los espacios actualmente disponibles del complejo de Tabacalera. La inversión mínima prevista por el Ministerio para la construcción de la nueva biblioteca es de 20 millones de euros. De acuerdo con las previsiones de la Comisión, la nueva biblioteca dispondrá de una superficie mínima de 10.000 m2 lo cual la situará como la segunda biblioteca pública mayor de Cataluña detrás de la futura nueva Biblioteca Pública de Barcelona.

Los trabajos técnicos de la Comisión se centrarán las próximas semanas al acabar de determinar los espacios concretos donde se ubicará la biblioteca, la fórmula de cesión de estos espacios actualmente municipales en el Ministerio de Cultura, así como al acabar de definir el plan de usos y servicios de este nuevo equipamiento.