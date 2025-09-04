Salvador Illa presidirá un Consorcio de Tàrraco que nace con 39,7 millones de euros en inversiones comprometidas

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

En 1993, en Tarragona se empezó a explorar la posibilidad de crear un consorcio entre administraciones para gestionar el patrimonio de Tàrraco. 32 años más tarde, arranca el Consorcio de Gestión del Patrimonio Romano de Tarragona. Estará presidido por el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y unificará la gestión del conjunto patrimonial. Los entes fundadores serán el Ayuntamiento, la Generalitat y la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural, mientras que la Diputación, el Ministerio de Cultura y el Arzobispado se integrarán mediante un convenio.

Los representantes de las administraciones presentaron ayer el Consorcio, que actuará como una institución autónoma, blindada a futuros cambios políticos. Se establecerá un Consejo General, presidido por Illa, y un Comité Ejecutivo, liderado por el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. Además, se instituirá un Consejo Asesor y de Participación Local, en el que tendrán cabida los otros ayuntamientos que forman parte del conjunto de Tàrraco: Altafulla, Constantí y Roda de Berà, así como expertos y sociedad civil. En total, la plantilla del Consorcio será de unas 90 personas que trabajarán desde la ciudad: 52 provenientes del Ayuntamiento, 28 de la Generalitat y 9 nuevas incorporaciones, todas previstas para 2026. Así, los espacios patrimoniales de Tàrraco se unificarán y tendrán una misma forma de trabajar en ámbitos como la promoción, la conservación y la investigación científica.

Según explicaron a los medios Josep Maria Carreté, secretario general de Cultura de la Generalitat; Jordi Martí, secretario de Estado de Cultura; Nacho García, concejal de Patrimonio del Ayuntamiento; y José Luis Martínez, jefe de los servicios jurídicos de la Generalitat, próximamente deben aprobarse los estatutos del ente y el plan de viabilidad financiera. La redacción del convenio se llevará a cabo a finales de año. Con todo, se espera que a partir de enero de 2027 el Consorcio ya trabaje de facto. Cabe destacar que la Generalitat aportará dos millones de euros anuales para inversión en patrimonio, mientras que el consistorio destinará 1,2 millones al mismo fin y transferirá también al ente la recaudación del Museo de Historia, que asciende a un millón de euros anuales.

En cuanto al Ministerio, su colaboración económica no está fijada, pero hasta 2027 aportará unos 4 millones de euros anuales en diferentes proyectos en la ciudad, como la reforma de la Necrópolis. A partir de 2028, la aportación del Estado no se ha concretado, aunque se guiará por las necesidades del Consorcio, según explicó Jordi Martí, secretario de Estado de Cultura. La aportación de la Diputación debe concretarse todavía.

Respecto al Arzobispado, no se ha anunciado aún ninguna colaboración económica. Según ha podido saber Diari Més, no se prevé que aporte dinero al Consorcio, sino que su papel será el de propietario de gran parte del conjunto patrimonial de Tàrraco. «Debemos explorar las opciones para que pueda ser miembro de pleno derecho. Tendrá todo el papel dentro del ente que quiera tener», expuso el secretario general de Cultura.

Con todo, el presupuesto previsto del Consorcio para el próximo año es de 8,7 millones de euros. Esta tarde se ha celebrado el acto institucional de presentación del Consorcio, que ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, así como del alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales; la presidenta de la Diputación, Noemí Llauradó; y el arzobispo Joan Planellas.

Capital cultural

«Tarragona es la capital cultural de Cataluña y España. No lo estábamos haciendo lo suficientemente bien. Estas actuaciones transformarán completamente la manera en que cuidamos el patrimonio», expresó Salvador Illa. «La imagen de hoy quiere transmitir que es importante que todas las administraciones estemos en el Consorcio. Nadie se siente forzado y todos se vinculan de la forma más cómoda», añadió el presidente. «Tenemos un compromiso claro: queremos defender este legado para las futuras generaciones», aseguró por su parte Ernest Urtasun. «En este museo ya hemos invertido 8 millones de euros, que harán del MNAT una referencia para entender el mundo romano», recordó el ministro.

El arzobispo también dio su opinión. «La Iglesia de Tarragona está acostumbrada al trabajo en equipo y comprometida con la cultura. Estas razones han impulsado a que las administraciones cuenten con el Arzobispado», dijo Planellas. En el acto, la persona más feliz era el alcalde de Tarragona. «Me siento orgulloso y responsable. Tenemos que conseguir que cada niño y niña de Tarragona conozca la historia que pisa. El reto es inmenso. El patrimonio debe ser el motor de nuestro futuro», concluyó.