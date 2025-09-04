El Ministerio de Cultura invertirá 20 millones de euros en la Biblioteca Provincial

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El Ministerio de Cultura aprovechó la presentación del Consorcio de ayer para anunciar que destinará 20 millones de euros a la construcción de la futura Biblioteca Provincial en la Tabacalera. Aunque todavía no existe un proyecto definido, el Estado mostró su compromiso con este nuevo espacio cultural en la ciudad. «Tarragona tendrá la biblioteca que merece, que se integrará en un espacio de crecimiento urbano», expuso Ernest Urtasun, ministro de Cultura.

En este sentido, el Gobierno estatal quiere reparar un agravio. «La ciudad no ha contado con los recursos que merece en los últimos años», reconoció Jordi Martí, secretario de Estado de Cultura. «La nueva biblioteca reforzará y situará a Tarragona en el ámbito cultural del país», añadió Urtasun.

Ahora, el siguiente paso es la cesión del espacio por parte del consistorio. Después, deberá redactarse el proyecto constructivo. El nuevo equipamiento tendrá unas 10.000 metros cuadrados. La ubicación definitiva se desbloqueó esta semana, fruto de un acuerdo entre el grupo de Junts en el Congreso de los Diputados y el Ministerio.

La medida ha sido celebrada por el gobierno municipal y por la mayoría de grupos del consistorio. En Comú Podem expuso que «pone fin a años de incertidumbre y consolida un hito histórico para la ciudad». El grupo municipal que se ha opuesto es el Partido Popular: «Tarragona siempre sale perdiendo. En lugar de tener un edificio nuevo, con nuevos equipamientos y espacios, seguimos hipotecando la Tabacalera».