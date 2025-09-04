El Mercat de Nit volverá a llenar de música y gastronomía la plaza Corsini el 13 de septiembre

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La sexta edición del Mercat de Nit se celebrará el próximo sábado 13 de septiembre en el Mercat Central y Plaza Corsini. A partir de las 20 h y hasta bien entrada la madrugada, una quincena de paradas ofrecerán más de 40 variedades de tapas y catas gastronómicas en una de las noches más especiales del calendario festivo de Santa Tecla, que contará con una gran variedad de actuaciones musicales.

Además, como novedad, los paradistas ofrecerán una selección de desayunos de tenedor por la mañana. Los tickets para los desayunos se pueden conseguir en la parada de La Teca i la Meca del Mercat Central hasta el 10 de septiembre y en las paradas participantes a partir de entonces.