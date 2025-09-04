La Generalitat intervendrá en el Teatre Romà con una instalación de realidad virtual

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

En el marco del Consorcio de Tàrraco, la Generalitat de Catalunya anunció ayer que intervendrá en el Teatre Romà con una instalación de realidad virtual. Esta acción se enmarcará dentro del programa Los ojos de la historia, que busca difundir el patrimonio catalán.

En este sentido, se espera que las obras arranquen en 2026 y estén finalizadas a principios de 2027, con un coste de unos 2 millones de euros. La instalación tecnológica no llegará sola, sino acompañada de actuaciones en el entorno del recinto. La calle Sant Magí vivirá una pacificación, largamente reclamada por los vecinos, y habrá también un cambio en la museografía dentro del yacimiento.

Además, se realizarán trabajos de mejora de la accesibilidad del parque urbano, con nuevas zonas, muros de contención y taludes. «También se protegerán y se arreglarán los restos romanos. Mejorará la visita y dará un salto de calidad», expresó ayer Josep Maria Carreté, secretario general de Cultura de la Generalitat.

Poner en valor

La Generalitat, titular del espacio, buscará poner en valor la escena del Teatre Romà y trabajará sobre los restos. Más allá de los cambios, la estructura de hierro actual se mantendrá. De este modo, se pretende multiplicar las visitas en un espacio a menudo olvidado.