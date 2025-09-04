El Ayuntamiento de Tarragona y Urbaser firman el contrato de la basura por diez años y 20,2 millones anuales

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, y el director global de servicios urbanos de Urbaser, Alejandro de la Joya, firman el contrato de la basura de Tarragona.ACN

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, y el director global de servicios urbanos de Urbaser, Alejandro de la Joya, han firmado este jueves el contrato entre el ayuntamiento y la compañía para el servicio de recogida de la basura de la ciudad. El contrato es por diez años a razón de 20,2 millones de euros anuales, además de 26 millones más en inversiones.

La empresa sustituye a FCC, que se ha encargado del servicio las últimas seis décadas. El nuevo contrato prevé reforzar la limpieza viaria y llegar a zonas y barrios que el anterior pliego no preveía, como Joan XXIII, Tamarit o espacios privados de uso público. Además, el consistorio se ha comprometido a retirar los contenedores soterrados en los próximos seis meses. El inicio efectivo del contrato será a principios de noviembre.