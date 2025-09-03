El planeta Tierra, sin filtros

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

El otoño tarraconense tiene, entre otros alicientes, el anuncio de la temática de las nuevas exposiciones de temporada de CaixaForum. La espera se ha acabado este mismo martes, con el anuncio de las dos exposiciones que La Fundació "la Caixa” ha diseñado para su centro de Tarragona.

Se trata de Colors del món y Naufragis. Arqueologia submergida, dos exposiciones que transitan por la superficie del planeta y el fondo marino, respectivamente. La nueva temporada arrancará el próximo 18 de septiembre con la exposición Colors del món.

En esta, reconocidos fotógrafos de National Geographic muestran la diversidad paisajística y cultural del planeta a través de instantáneas que reivindican la captura y el uso del color. Este recorrido nos acerca rincones que van desde Papúa Nueva Guinea hasta Chile, pasando por la India o la República Democrática del Congo.

La segunda exposición, Naufragis. Arqueologia submergida, se podrá visitar a partir del 25 de marzo y está organizada en colaboración con el Museo de Arqueología de Cataluña (MAC). La muestra invita al visitante a sumergirse hasta el fondo marino para descubrir cómo trabajan los profesionales de la arqueología subacuática, y de qué manera los derrelictos o restos de barcos hundidos, así como los cargamentos que llevaban, nos ayudan a reconstruir nuestra propia historia.

De esta manera se quiere, también, reivindicar el papel de la arqueología subacuática en el estudio, la custodia y la protección de un inmenso legado que descansa desde hace siglos en un lugar a menudo inaccesible: el fondo del mar.

Este septiembre, sin embargo, CaixaForum Tarragona ya ha empezado su actividad y esta misma semana acogerá el espectáculo familiar On és quan ja no hi és?, en el marco del programa del Festival FITT-Noves Dramatúrgies.

¿Escena del espectáculo ‘Donde está cuando ya no es’?Coma14

Se trata de un espectáculo de títeres recomendado para familias con niños y niñas a partir de 6 años que llega a Tarragona de la mano de la compañía Coma14 (Islas Baleares), y que hace un recorrido poético por los objetos y sensaciones que nos despiertan los recuerdos de las personas que ya no están. La entrada tiene un precio de 6 euros y la representación se hará este sábado a las seis de la tarde.