Muere un hombre ahogado en la zona del Port de Tarragona esta madrugada

Un hombre ha muerto después de ahogarse en la zona del Puerto de Tarragona este miércoles. Hacia la 1 y media de la madrugada, un testigo ha alertado de que una persona había entrado en el agua en la zona del Moll de Pescadors, en el barrio del Serrallo de Tarragona, y que no había salido y lo había perdido de vista.

Los submarinistas del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) de los Bomberos han localizado el cuerpo sin vida hacia las 4 de la madrugada a pocos metros del último punto de avistamiento. Hasta el lugar, se habían desplazado una veintena de Bombers, con nueve dotaciones, entre las cuales submarinistas del GRAE y unidades ligeras de coordinación y mando.

También se han desplazado dispositivos de la Sección Fiscal y UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil a Tarragona, de la Policía Portuaria, de Salvamento Marítimo, de la Guardia Urbana de Tarragona, de la Cruz Roja y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), con una ambulancia.

Los primeros efectivos que han llegado en su sitio han iniciado la búsqueda con focos de iluminación por el límite entre la lámina de agua y la plataforma del puerto y amarras próximos. Por su parte, la Guardia Urbana ha hecho una búsqueda por todas las embarcaciones que se encontraban amarradas en la zona y por zona urbana, y una embarcación de Cruz Roja y Salvamento Marítimo se ha encargado de hacer la búsqueda por lámina de agua.

Los submarinistas del GRAE han realizado una búsqueda subacuática intensiva en la zona del último punto de avistamiento y poco antes de las cuatro de la madrugada, han localizado el cuerpo de la víctima. Con la previa autorización de la comitiva judicial, han extraído el cuerpo de la víctima del mar.