'Jovent', un viaje emocional que reflexiona sobre las expectativas vitales de los jóvenes, se estrena en el FITT de Tarragona

Los actores de la obra 'Jovent', de Mambo Project, y público, en un ensayo de la función antes de su estreno en el FITT-Noves Dramatúrgies de Tarragona.

'Jovent', de la compañía Mambo Project, se estrenará este jueves en la 12.ª edición del FITT-Noves Dramatúrgies de Tarragona, que arranca este miércoles por la noche. La obra es una propuesta documental e inmersiva que recoge las voces de más de un centenar de jóvenes de toda Cataluña que reflexionan sobre sus expectativas de futuro a lo largo de la vida con el fin de entender quiénes son.

A través de la técnica verbatim, actores de la tercera edad se ponen en la piel de estos jóvenes, generando un contraste escénico y dibujando un puente entre generaciones. "Queríamos crear este espejo, ellos encarnan este cuerpo que los jóvenes se imaginan en un futuro. Este juego visual nos parecía muy interesante", ha dicho la directora Nina Solà.