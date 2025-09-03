Chartreuse y Tarragona, una conexión que perdura

En las casas de los tarraconenses es habitual encontrar botellas de Chartreuse; así como en los bares, locales y restaurantes, en formato de cóctel o también digestivo.Gerard Martí

La fábrica del Chartreuse está catalogado como Bien Cultural de Interés Local (BCIL) por su importancia en la historia tarraconense. Los orígenes del edificio se sitúan en una antigua fábrica textil de vapor —la única que hubo en la ciudad—, que se inauguró en el año 1857 con el nombre de La Fabril Tarraconense. Esta cesó su actividad en 1869.

Posteriormente, el complejo se convirtió en una destilería y almacén de botellas, dada su proximidad a la fábrica del empresario francés August de Muller, dedicada a la elaboración y exportación de vinos y alcoholes. En 1882, la orden monástica de los cartujanos compró el edificio con la voluntad de fabricar licores fuera de Francia, pero hubo un incendio y se tuvo que reformar el edificio.

No fue hasta 1903 cuando se pudieron instalar y empezaron a destilar Chartreuse hasta 1989, cuando cerró la fábrica. Sin embargo, el vínculo entre el licor y la ciudad nunca se rompió y, de hecho, está más vivo que nunca. En las casas de los tarraconenses es habitual encontrar botellas de Chartreuse; así como en los bares, locales y restaurantes, en formato de cóctel o también digestivo.

Este vínculo entre el presente y el pasado se hace todavía más evidente durante la celebración de Santa Tecla con la bebida típica de las fiestas: la mamadeta, una combinación de granizado de limón y Chartreuse amarillo y verde que enamora. Además, los ejemplares del Chartreuse de Tarragona tienen un gran valor y son de los más deseados entre los coleccionistas.