Planellas apuesta por dos mujeres en cargos de máxima confianza en el Arzobispado de Tarragona

El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha apostado por dos mujeres para ocupar cargos de máxima confianza dentro del Arzobispado. Esta mañana tomará posesión Begonya Palau como secretaria general, canciller y jefa de personal, relevando a Maria del Mar Cugat, quien había ocupado este lugar hasta ahora.

Palau es doctora en teología y profesora en diferentes instituciones. También ha sido secretaria general adjunta del Ateneo Universitario San Pacià. Al mismo tiempo, Cugat pasará a ser secretaria particular del arzobispo, cargo que hasta hoy ha ostentado Jordi Vila. Estos movimientos afianzan el compromiso de Planellas con la apertura de la Iglesia y la inclusión de mujeres en cargos de la archidiócesis que históricamente sólo han ocupado hombres.

El último nombramiento diocesano que tomará posesión hoy es Clemente Lucena, que será rector del Seminario. El arzobispo ha sido intervencionista en el seno del Arzobispado y su organigrama. También ha modificado los últimos meses la duración de los altos cargos de las asociaciones. Como es habitual, en septiembre también se hacen efectivos los cambios en las parroquias.

Nombramientos parroquiales

En la ciudad de Tarragona, mosén Antoni Pérez de Mendiguren será rector in solidum y moderador de la Parroquia de Sant Salvador. Y continuará como rector in solidum y moderador de las parroquias de Sant Pere i Sant Pau, de la Santíssima Trinitat, de Sant Fructuós i de Santa Maria de la Catedral de Tarragona.

Mossén Joan Àguila será rector in solidum de la Parroquia de Sant Salvador y continuará como a rector in solidum de las parroquias de Sant Pere y Sant Pau, de la Santíssima Trinitat, de Sant Fructuós y de Santa Maria de la Catedral de Tarragona.

Con respecto a mosén Josep Queraltó, que provocó mucha polémica durante su mandato como prefecto a la Congregación de la Sangre, será también rector in solidum de las parroquias Sant Fructuós, de Sant Pere y Sant Pau, de la Santíssima Trinitat, de Sant Salvador y de Santa Maria de la Catedral. Por último, mosén Joan Francesc Amigó será adscrito en la parroquia de Sant Salvador y continuará como adscrito a las parroquias de Sant Pere y Sant Pau i Sant Fructuós de Tarragona.