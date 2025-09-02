La Guardia Urbana de Tarragona recupera más de 600 metros de cableado eléctrico posiblemente robado

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana ha recuperado 608 metros de cableado eléctrico que habrían sido robados. Poco antes de la medianoche del pasado domingo una patrulla paró un vehículo en la antigua N-340, antes de llegar al barrio de Icomar, en el que viajaban dos personas.

Los agentes identificaron a los dos ocupantes, dos hombres con varios antecedentes policiales, y registraron el vehículo. Durante esta acción, se localizaron los cables, de diferentes medidas y repartidos en diferentes bobinas, y un grupo soldador portátil.

Los dos hombres no pudieron demostrar de dónde provenía todo este material que transportaban y por este motivo fue intervenido cautelarmente, puesto que podría haber sido sustraído. La policía tarraconense está haciendo las gestiones oportunas para aclarar de dónde proviene todo el cableado.

Por otro lado, ante las sospechas que el conductor, de 34 años, podía estar conduciendo bajo los efectos del alcohol, se le hizo la prueba y resultó positiva, con 0,49 ml/g, hecho por el que también se le denunció.