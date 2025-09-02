Los centros cívicos de Tarragona ofrecerán más de 200 actividades este otoño

Imagen de la presentación de la temporada, que ha tenido lugar esta mañana en el centro cívico de Sant Pere i Sant PauTjerk van der Meulen

Este año el otoño llega a la Xarxa de Centres Cívics de Tarragona con 213 actividades y 4.560 plazas disponibles para la ciudadanía. La temporada arrancará el 13 de septiembre y se alargará hasta el 21 de diciembre. Esta incluirá exposiciones, salidas, charlas, jornadas, cursos monográficos y ciclos entre otros. De estas propuestas, 110 serán completamente gratuitas.

«Estos equipamientos son mucho más que edificios, programas y servicios. Son, por encima de todo, personas. Cada actividad, cada curso y cada taller toma sentido cuando se hace con y para la gente», ha afirmado esta mañana el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, durante la presentación de la temporada. Así, el alcalde ha subrayado el papel de los centros cívicos como «espacios de encuentro, de intercambio, de participación y de construcción colectiva». «Les personas cuando entran en los centros cívicos dejan de ser espectadoras para convertirse en protagonistas», ha asegurado.

Por su parte, la consellera de Centros Cívicos, Cecilia Mangini, ha destacado «el éxito de inscripciones» de la temporada de primavera, con 3.200 participantes, que ha permitido ampliar la oferta de este otoño. También resaltó la «transversalidad» de un programa «tan completo, con actividades para todas las edades y todos los gustos».

Entre las actividades destacan novedades como la primera competición de cubos de Rubik organizada por la Asociación Catalana de Speedcubing, que tendrá lugar en el Centro Cívico de Sant Pere i Sant Pau. También devolverán propuestas consolidadas como el ciclo del Festival Internacional de Fotografía SCAN, con un taller de fotografía digital y tres rutas fotográficas, así como los ciclos de cine y teatro Crispetes y Escenari Viu.

La temporada se incorpora también en el proyecto de movilidad sostenible CivicCleta, el programa educativo Edunauta y las actividades del Campus Extens de la URV. Además, incluye varios cursos que responden a las demandas ciudadanas, tratando temas como la memoria colectiva de los barrios, el bienestar animal, el aprendizaje de idiomas y la creatividad. Les inscripciones para las actividades se abrirán el 15 de septiembre a las 10 h en la web del Ayuntamiento.