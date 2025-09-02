La app de Santa Tecla ya está disponible: casi 500 actos y contenido de última hora y en tiempo real

La app está disponible tanto para dispositivos Android como iOS.

Ya está disponible la aplicación oficial de Santa Tecla 2025, tanto para dispositivos Android como iOS. Esta herramienta digital permite consultar todo el programa de la fiesta mayor de Tarragona como si se tratara de la versión en papel, pero con todas las ventajas que ofrece un dispositivo móvil.

La app incorpora funciones como subrayar actos y organizarlos por días, añadirlos al Google Calendar con recordatorios personalizados, buscar eventos entre los casi 500 programados este año, y consultar detalles como la ubicación y cómo llegar a través de Google Maps. También permite compartir actos y saber en tiempo real qué está ocurriendo cerca del usuario.

Además, ofrece la posibilidad de recibir notificaciones push con cambios de última hora y acceder a las últimas noticias relacionadas con la fiesta. Una herramienta imprescindible para disfrutar de Santa Tecla 2025 al máximo y sin perder detalle de ninguno de sus actos.

Así se ve la app desde el teléfono móvil.