Tarragona abre la la licitación para la renovación del alumbrado interior de los pabellones deportivos y piscinas municipales

El Ayuntamiento de Tarragona ha convocado esta mañana dos nuevas licitaciones para la mejora de los equipamientos deportivos de la ciudad. Por una parte se ha abierto el proyecto de renovación del alumbrado interior de los pabellones deportivos y piscinas municipales que, según se detalla en el informe «esta contratación resulta muy necesaria para la eficiencia energética, calidad lumínica y seguridad en las instalaciones». El coste del proyecto es de 334.684,32€ (IVA incluido).

Por otra parte hoy también se ha abierto la licitación por el suministro y la instalación de unas cortinas divisorias motorizadas en el Palau d'Esports de Cataluña.

El objetivo de la actuación es poder dividir la pista de este equipamiento en tres espacios, permitiendo la práctica simultánea de diferentes actividades deportivas con una mayor seguridad y menos interferencias entras las diversas disciplinas.

Se trata de una mejora que «optimizará el uso de este emblemático equipamiento deportivo de la Anilla Mediterránea», proporcionando «más flexibilidad para adaptar el espacio a las diferentes necesidades deportivas y garantizando un uso eficiente». El presupuesto estimado de esta actuación es de 43.560€ (IVA incluido) y el plazo de ejecución de los trabajos será de 20 días.