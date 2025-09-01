El Parc Francolí se llena de música, comida y agua para celebrar sus fiestas

Ayer se volvieron a programar actividades con agua como la fiesta de la espuma y los toboganes de agua.Tjerk van der Meulen

El Parc Francolí celebró este fin de semana sus fiestas vecinales. Ayer se volvieron a programar actividades con agua como la fiesta de la espuma y los toboganes de agua. Tampoco faltaron las verbenas musicales, el cine, la gastronomía, el concurso de peonza, el concurso de dibujo infantil, los bingos o los pintacaras.

Un año más, la zona de gradas del Parc Francolí fue el epicentro de las fiestas durante los tres días de celebración. La charanga Tomanota amenizó el inicio de fiestas con sus ritmos las gradas y las calles del barrio.

Este año, la periodista tarraconense Laia Díaz fue la encargada de abrir oficialmente las fiestas con el Pregón. El sábado fue el turno para la música y la verbena. Y ayer al mediodía, los más pequeños pudieron participar en un pintacaras y en un concurso de dibujo infantil. A las 14 horas, se cerró la fiesta con una fideuada popular.