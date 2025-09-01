La nueva pareja de Nanos Nous de la Jove de Tarragona se estrenarán el día 21 de septiembre

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Ya hay fecha para la puesta en público de la nueva pareja de Nanos Nous de la ciudad de Tarragona, que protagonizarán dos castellers de la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Será el domingo 21 de septiembre a las 11 horas, con un acto abierto a todo el mundo en la plaza de les Cols. Después de la presentación, los nuevos críos podrán participar con normalidad al pasacalle del día 22 y al Oficio y la Procesión del día 23 de septiembre.

Les dos figuras saldrán a la calle de la mano de l’Associació de Portants dels Nanos Nous, y están impulsados por l’Associació d’Amics de la Colla Jove, que este año celebra los 40 años de su creación. La creación de las dos figuras ha ido a cargo de la escultora Àngels Cantos, que les ha estado confeccionando a lo largo de este verano en su taller, mientras que el diseño original es del ilustrador Isma Martínez, miembro de la Colla Jove.

El acto del día 21 de septiembre, de una hora de duración aproximadamente, está guionizado por el periodista Enric Garcia-Jardí y teatralizado por el director Marc Chornet. Estará abierto a todo el mundo en un marco incomparable como la plaza de les Cols, con las escaleras de la Catedral de graderías, y la presencia del resto de Nanos Nous. Al acabar el acto, está previsto un pasacalle hasta la Casa de la Fiesta, pasando por el local de la Colla Jove, donde habrá un vermú musical de celebración. Este será a partir de las 12 horas, con la actuación de PD Murdock y DJ D-Broma.

De esta manera, la primera salida oficial de los Nanos de la Jove será durante el pasacalle del lunes 22 de septiembre por la tarde. También aparecerán con toda normalidad al Oficio y a la Procesión del día 23 de septiembre, Santa Tecla, momento en que quedarán totalmente integrados en el Seguici Popular de Tarragona. Por el qué hace a la versión pequeña de los niños, esta está previsto estrenarla durante las fiestas de Santa Tecla del 2026.

También se estrenan las camisetas

Una de las grandes novedades que presenta l’Associació d’Amics de la Colla Jove son las camisetas conmemorativas de las nuevas piezas de los Críos Nuevos, con un diseño exclusivo de Isma Martínez. Este merchandising se podrá comprar en el puesto de la asociación, que abre en horario de ensayo de la Colla Jove (martes por la noche y viernes por la noche) en el mismo Cos del Bou.

Pero para los impacientes, las camisetas nuevas también se podrán adquirir en el stand de las Festes, que se abrirá el día 11 de septiembre en el Teatre Tarragona, así como el día 21 de septiembre, durante el acto de presentación de los Nanos de la Jove.

Sobre los nuevos Nanos de la Colla Jove

La iniciativa de los nuevos niños cuenta desde el inicio con la contribución del Colla Jove Xiquets de Tarragona, pero el proyecto también despertó rápidamente el interés de las administraciones y empresas del territorio, por eso cuenta con el apoyo de la Diputación de Tarragona, por su valor cultural, y de Repsol, empresa estrechamente implicada en los proyectos de la Fiesta Mayor de Tarragona. La empresa Referendum, especialista roba castellera, también contribuirá cediendo los metros de tejido con los que se confeccionarán las camisas de los críos para ser fieles al color que lucen los castellers de la Jove de Tarragona.

La pareja de capgrossos se inspira en dos miembros castellers icónicos de la formación del Cos del Bou, una mujer y un hombre, que quieren representar la dualidad del misma Colla: el vínculo entre tradición y modernidad, el pasado y el presente, respectivamente.

Por una parte, el crío masculino representa al carismático Antonio Solé ‘Índiu’, casteller lila que falleció en febrero del 2023 después de más de 75 años haciendo castillos. Solé había formado parte de la desaparecida Colla Vella dels Xiquets de Tarragona pero también escribió muchas páginas de oro de la Colla Jove: cargó como segundo el primer pilar de 6 e hizo todos los pilares del agua de Sant Magí.

Por otra parte, en una voluntad de reivindicar la evolución de la colla, el personaje femenino se inspira en la figura de la joven castellera Montse Prats, con camisa desde pequeña y que también ha hecho grande la historia lila. Prats fue la primera acotxadora de los castillos de 9 de una colla tarraconense y descargó los primeros pilares de 8 con forro y manillas; con plena implicación hasta su maternidad. Poco después de ser madre, reanudó la actividad castellera y descargó el 3 de 10 con forro y manillas al pasado Concurs de Castells.