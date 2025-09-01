Un joven de 18 años muere al caer desde un tercer piso en Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un joven de 18 años perdió la vida este pasado sábado tras caer desde un tercer piso en el barrio de Bonavista, según ha informado el Diari de Tarragona. El suceso ocurrió al mediodía en un edificio de la calle Cinc y los servicios de emergencia que trabajaron en el lugar de los hechos no pudieron revertir la situación pese a los intentos de reanimación.

La investigación quedó en manos de los Mossos d’Esquadra, cuyo informe ha determinado que se trata de una muerte accidental. La caída, que podría haberse producido tras la rotura o desprendimiento de una barandilla y desde una altura de más de 15 metros, resultó mortal.