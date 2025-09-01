Detenido un hombre en Tarragona que llevaba una pieza de 98 gramos de hachís en el coche

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana detuvo el jueves pasado a un hombre, de 33 años, por un delito contra la salud pública. Hacia las 19h, una patrulla de la policía tarraconense circulaba por la calle Riu Llobregat cuando detectó que un vehículo, al ver el coche policial, dio un giro brusco sin señalizar con la intención de huir.

La patrulla inició el seguimiento y le dio órdenes al conductor para que parara el coche, mediante las señales luminosas y acústicas del vehículo policial. Finalmente se paró en Bonavista. Mientras se detenía, con un frenazo brusco, los agentes vieron cómo manipulaba alguna cosa dentro del vehículo.

Durante el cacheo del coche, los agentes localizaron debajo del asiento del conductor una pieza presuntamente de hachís de 98 gramos, dos teléfonos móviles y 800 euros fraccionados en billetes de 50 euros. El hombre quedó detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.