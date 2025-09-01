20 años de fiesta en Barraques Tarragona

Publicado por Rafa J. Larrañaga Creado: Actualizado:

Se acercan los días más esperados del año para cualquier tarraconense. Las fiestas de Santa Tecla están a punto de comenzar y, dentro de su programación, se encuentran algunas de las noches festivas más queridas: las que organiza Barraques Tarragona en el paseo de las Palmeras. Este año, el proyecto que reúne a diferentes colectivos sociales y culturales de la ciudad —el Sindicat d’Habitatge de Tarragona, el Casal Popular Sageta de Foc, los Pataquers de la URV, el Tarraco Futbol Club y la Organització Juvenil Socialista— cumple 20 años de trayectoria.

La edición del vigésimo aniversario de una de las propuestas que alimentan el ocio nocturno de la ciudad tendrá lugar entre los días 19 y 21 de septiembre con un cartel repleto de artistas. Como siempre, la reivindicación volverá a ser protagonista. La organización del evento recupera el lema de su primera edición: «Visca la terra, prou especulació» y denuncia que Tarragona es «una ciudad abandonada a su suerte, con la especulación inmobiliaria disparada, con turismo de borrachera a sus anchas» y que sufre «un arrinconamiento sistemático de nuestra lengua».

El paseo de las Palmeras en una edición anterior de Barraques.Cedida

Aún se desconocen los horarios de los conciertos, pendientes del anuncio de la programación de actos de las fiestas de Santa Tecla. El cartel de Barraques de este año, sin embargo, lo encabeza el grupo Testarudes, una banda barcelonesa formada por nueve mujeres de entre 20 y 27 años que ofrecerán al público un espectáculo que irá desde el ska hasta el soul, pasando por el reggae; y Remei de Ca la Fresca, que desde Arbúcies presentarán su característico estilo que mezcla rock, folclore y electrónica.

También regresarán artistas que ya han pasado por el escenario del paseo de las Palmeras. Es el caso de Ruïnosa y las Strippers de Rahola, un grupo barcelonés que gusta definirse como creadores de «subnopunk travesti» y que combina la estética drag con la música punk y rock. Una de las novedades del cartel será el punk tarraconense de M.U.R., que ya actuó en las fiestas de Sant Magí y que ha ganado el concurso de grupos 2025 —organizado por Barraques Tarragona desde hace ocho ediciones—, logrando así un lugar en la programación. Eterns, Fetus, Tampó d’Aspart, Double Trouble y la Xaranga Tomanota son los otros artistas confirmados.