Incendio de vegetación en Tarragona: trabajan ocho dotaciones de los Bomberos

Ocho dotaciones de los Bomberos de la Generalitat de Catalunya trabajan este viernes al mediodía en un incendio de un campo de matorrales cerca del Complex Esportiu de Bonavista.

El aviso se ha recibido a las 14.22 horas y los Bomberos han pedido cerrar accesos a la zona porque el viento empuja el fuego, que quema a media intensidad.