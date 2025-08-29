Castells
El Concurs de Castells de Tarragona canviarà els punts de les construccions però mantindrà l'ordre de la taula
En l'edició del 2026 es comptabilitzaran com a màxim dos castells carregats
El Concurs de Castells 2026 modificarà lleugerament la puntuació de totes les construccions, però mantindrà pràcticament igual l’ordre dels castells a la taula. La correcció pretén guanyar una major coherència entre els castells carregats i els descarregats, segons l'organització. La nova taula de puntuacions entrarà en vigor aquest 1 de setembre.
Entre les novetats de la taula s'ha decidit afegir el pilar de set sense folre, i puntuar el 3 de 7 amb agulla per damunt del 4 de 7 amb agulla. Altres canvis significatius són que a la propera edició només es computaran dos castells carregats, com a màxim, una mesura que també recollirà el nou Rànquing Estrella.
Les modificacions s'han fet a partir del treball consultiu engegat per l'organització del Concurs de Castells, complint el compromís adquirit l’any 2023 en el sí de la Comissió Assessora.
L'enquesta, que va ser enviada a les colles castelleres que van participar en l'edició de 2024 i també a persones de reconegut prestigi dins del món casteller i a professionals del periodisme i la comunicació especialitzats en castells, també recull altres canvis organitzatius que s'estan estudiant i que es treballaran conjuntament amb la Comissió Assessora del Concurs de Castells, abans de fer-se públics, a principis de 2026.
El pilar de set sense folre ha estat l'única estructura que ha obtingut un consens majoritari entre les colles i persones consultades. Altres opcions plantejades, com el 10 de 7 o el 10 de 8, els pilars de cinc o de sis aixecats per sota, els 2 de 6 o 2 de 7 per baix, el 5 de 9 amb folre i agulla o el 7 de 9 sense folre, no han generat tan consens per diferents motius.