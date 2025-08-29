El Ayuntamiento saca a licitación las obras del futuro Centro Cívico del barrio del Puerto

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

El barrio del Puerto tendrá, por fin, su propio centro cívico, un equipamiento largamente reivindicado por los vecinos. El Ayuntamiento de Tarragona ha sacado a licitación las obras para recuperar gran parte el edificio municipal ubicado en el número 8 de la calle Santiyán. El consistorio invertirá 449.925 euros (IVA incluido) en la rehabilitación de la planta baja, el primer piso y el patio interior para convertirlos en espacios diáfanos y amables para el disfrute de la ciudadanía.

Los trabajos se alargarán durante cuatro meses. Por lo tanto, la previsión es que este nuevo espacio entre en funcionamiento en el 2026. El arquitecto Ramon Corbella ha sido el encargado de redactar el proyecto básico y ejecutivo, que prevé una restauración integral de las fachadas y muros del inmueble, construido el siglo XIX y abandonado desde los años 80. «Se quieren recuperar estas fachadas según el aspecto original para no traicionar la memoria histórica de la construcción original», se indica en el documento.

También se hará una actuación puntual en las cubiertas, centrándose en «los puntos más problemáticos que presentan deficiencias estructurales y de estanquidad». Posteriormente, se transformará el interior del edificio, donde se recuperarán los dos accesos principales ya existentes: uno desde la calle Pau del Protectorat y otro desde la calle Santiyán. En la planta baja, se construirá un gran auditorio y habrá un total de cinco módulos aptos para reuniones, entidades y actividades sociocomunitarias y culturales del barrio. En la primera planta, se habilitarán otros seis módulos más con la misma finalidad.

Les obras también incluyen la reforma de la escalera principal hasta la terraza superior. La intervención afectará 1.064 de los casi 2.000 metros cuadrados de superficie construida que tiene el inmueble y otros 730 metros cuadrados de zona exterior. En una segunda fase, que se definirá en un proyecto futuro, se rehabilitará la parte restante del Centro Cívico del barrio del Puerto—segunda y tercera planta—. La idea es que acabe teniendo 22 módulos en total.

«Estamos satisfechos de poder dar solución a esta reclamación vecinal», afirma el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, a quien remarca que la construcción de este nuevo equipamiento «enlaza con nuestra vocación de dignificar el barrio». En este sentido, el alcalde recuerda que próximamente se ejecutarán los diferentes proyectos incluidos en el Pla Integral de la Part Baixa, como el futuro colector de aguas pluviales de Torres Jordi.

«Importante y necesario»

La Asociación de Vecinos del barrio del Puerto ha celebrado que, después de una larga espera, haya llegado la licitación de las obras: «Es importante y necesario para el barrio, ya que aquí faltan muchos equipamientos». «Esperamos que salga adelante sin retrasos», añade la entidad, que recuerda que «todavía estamos esperando que se arregle el local social de la calle Real». En los últimos años, los residentes de la zona habían impulsado diferentes acciones para pedir la recuperación de este histórico edificio para darle un uso social. Incluso, presentaron una moción en el Ayuntamiento en el 2021 que fue aprobado por el pleno municipal. Ahora, cuatro años después, llega el paso definitivo para hacer realidad este reclamado proyecto.