Limpian y tapian el solar de la placita de l'Oli de Tarragona que había generado quejas vecinales

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona, mediante la Guardia Urbana, y la propiedad han limpiado y tapiado el solar de la placita de l'Oli, número 1, que había generado quejas vecinales. Los residentes habían enviado los últimos meses varias quejas al Ayuntamiento a través de la aplicación Epp! por la suciedad acumulada en la zona.

Por este motivo, la Urbana y el consistorio eran conocedores del estado de este espacio y habían hecho diferentes acciones para mejorar la situación. Desde el Ayuntamiento se requirió a la propiedad hace tiempo que lo limpiara y se le propuso que cerrara este espacio. Finalmente, la propiedad ha accedido.

Si no lo hubiera hecho, el Ayuntamiento habría podido imponer multas y también la ejecución subsidiaria a cargo del obligado. Desde el 2020, se han tramitado 1.054 sanciones por la Ordenanza de Convivencia Ciudadana. La gravedad de las sanciones depende de su afectación en el entorno.