Espacio Público
Limpian y tapian el solar de la placita de l'Oli de Tarragona que había generado quejas vecinales
Los residentes habían enviado varias quejas al Ayuntamiento por la suciedad acumulada en la zona
El Ayuntamiento de Tarragona, mediante la Guardia Urbana, y la propiedad han limpiado y tapiado el solar de la placita de l'Oli, número 1, que había generado quejas vecinales. Los residentes habían enviado los últimos meses varias quejas al Ayuntamiento a través de la aplicación Epp! por la suciedad acumulada en la zona.
Por este motivo, la Urbana y el consistorio eran conocedores del estado de este espacio y habían hecho diferentes acciones para mejorar la situación. Desde el Ayuntamiento se requirió a la propiedad hace tiempo que lo limpiara y se le propuso que cerrara este espacio. Finalmente, la propiedad ha accedido.
Si no lo hubiera hecho, el Ayuntamiento habría podido imponer multas y también la ejecución subsidiaria a cargo del obligado. Desde el 2020, se han tramitado 1.054 sanciones por la Ordenanza de Convivencia Ciudadana. La gravedad de las sanciones depende de su afectación en el entorno.