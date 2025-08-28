Euses hace prospecciones arqueológicas en la Tabacalera para el futuro centro universitario

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

Les máquinas ya están trabajando a la Tabacalera. Desde hace unas semanas, la Escuela Universitaria de la Salud y el Deporte (EUSES) está realizado los trabajos arqueológicos previos a la construcción de un centro universitario y de formación profesional en el módulo 5 de la antigua fábrica de tabacos. Con esta actuación, ejecutada por la empresa Rècop Restauracions Arquitectòniques, se recopilará toda la información necesaria para acabar de elaborar el proyecto ejecutivo.

«Es un edificio complejo por su catalogación», apunta Xavier Nadal, director de EUSES en las Tierras del Ebro, quien explica que «ahora estoy con la fase de prospecciones arqueológico». En este sentido, asegura que «se están cumpliendo los plazos marcados en la licitación» y, por lo tanto, la idea es que el nuevo equipamiento educativo entre en funcionamiento para el curso 2026-27. Se espera que cursen 120 alumnos, una cifra que se podría ampliar en el futuro si hay más demanda.

«Tenemos constancia que se están haciendo las excavaciones y los estudios geotécnicos», afirma el consejerode Urbanismo y Patrimonio, Nacho García Latorre. «Son las fases previas para acabar de cerrar el proyecto», explica el edil, quién apunta que el Ayuntamiento tendrá que aprobarlo. El consistorio también está «en conversaciones» con la Comisión de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que tendrá que dar luz verde para poder iniciar las obras de construcción.

La encargada de redactarlo será la arquitecta Meritxell Cuartero, que ya diseñó la reforma de un antiguo edificio universitario en Barcelona para la Escuela de Nuevas Tecnologías Interactivas en el 2020. Años después, ha aceptado el reto de definir cómo será el futuro campus de EUSES en la Tabacalera, un centro privado donde se impartirá el Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFE) y que estará adscrito en la Universidad Rovira i Virgili.

La remodelación del módulo 5 —que comprende una superficie de 2.864,40 metros cuadrados— supondrá una inversión de unos 3,6 millones de euros, la cual irá a cargo de la Escuela Universitaria de la Salud y el Deporte. Hay que recordar que la concesión de este edificio parte del Ayuntamiento es por un plazo de 40 años. A partir del 20.º año, el centro tendrá que pagar un canon anual de 212.300 euros. Una vez finalice este periodo de cesión, las instalaciones pasarán a ser de posesión y titularidad municipal.

Un polo cultural y educativo

El consistorio tiene previsto impulsar varios proyectos para revitalizar la Tabacalera, un histórico equipamiento que cerró las puertas el año 2007. Lo que está más cerca de hacerse realidad es el futuro centro universitario, que el próximo año ya se pondrá en marcha. A su lado, en el módulo 6, se instalará el Instituto Catalán de Arqueología Clásica, que tendrá una nueva sede conectada con la Necrópolis Paleocristiana. El Ayuntamiento trabaja también con la Diputación de Tarragona para trasladar la Escuela y Conservatorio de Música a una de las alas del edificio central. Y, indudablemente, la joya de la corona será la futura Biblioteca Provincial, que impulsará este espacio como un gran polo cultural y educativo.