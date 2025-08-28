Empiezan los primeros trabajos de la pérgola de la plaza Corsini de Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Hoy se han iniciado los trabajos de instalación de una primera estructura de l'Envelat, el proyecto de humanización de la Plaza Corsini, que contempla la instalación de una gran pérgola formada por un sistema de telas retráctiles sujetadas por pilares de acero, las cuales podrán ser recogidas en función de la meteorología.

La actuación que a empezado hoy corresponde a una primera prueba inicial, la cual instalará una estructura parcial de l'Envelat ante el espacio de delante de la oficina de Correos de la Plaza Corsini, en una superficie aproximada de 133 metros cuadrados.

Estos trabajos iniciales tienen una duración aproximada de dos meses y permitirán confirmar la idoneidad de la estructura y ajustar cualquier detalle de cara a la construcción restante. Una vez esté finalizada satisfactoriamente esta primera fase se prevé elaborar el proyecto ejecutivo y licitar las obras de la estructura completa.

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacado que “hoy damos el pistoletazo de salida a un proyecto necesario y que hará posible humanizar un espacio tan céntrico e icónico como la Plaza Corsini. Se hará de una manera moderna, amable y plenamente adaptable a las necesidades ciudadanas. Es una ambiciosa propuesta con sello 100% tarraconense que da respuesta a las necesidades reales y cotidianas del entorno y que a buen seguro propiciará que pasen todavía más cosas en la plaza durante todo el año”.

Un proyecto tarraconense

El proyecto de l'Envelat también prevé una nueva iluminación en la plaza, la ubicación de bancos y jardineras con vegetación, una mayor superficie de sombra y una compatibilidad total con el mercadillo y la actividad habitual de la Plaza Corsini y su entorno, fomentando así la dinamización social, económica y cultural en la zona durante todas las épocas del año. L'Envelat es un proyecto de las arquitectas tarraconenses Amàlia Jansà Fenollosa, Elisenda Rosàs Tosas y Maria Rius Ruiz.