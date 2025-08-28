Se desprende parte de un balcón en un edificio de la calle Apodaca de Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Parte de la fachada de un edificio de la calle Apodaca, concretamente un fragmento del balcón de la primera planta, se ha desprendido durante la mañana de este jueves, cerca de la plaza dels Carros. Afortunadamente, los materiales caídos no han afectado a ningún peatón y no se han registrado heridos.

El incidente ha obligado a movilizar a efectivos de la Guardia Urbana de Tarragona, que se han desplazado hasta el lugar para asegurar la zona. Técnicos del Ayuntamiento también han acudido para revisar el estado de la estructura del inmueble.

Después de valorar la situación, se ha decidido que se hará un decreto con medidas cautelares, entre las que hay la revisión de todo el balcón y la instalación de medidas de seguridad necesarias para evitar que cayera otro fragmento a la vía pública, en caso de que se volviera a producir un desprendimiento.

La zona ha sido balizada y por lo tanto, está prohibido el paso de los peatones. Se abrirá el paso una vez se hayan adoptado estas medidas por parte de la propiedad. En los bajos de este edificio, hace cerca de un año, se produjo un incendio. Sin embargo, por el momento se desconocen las causas exactas que podrían haber provocado el desprendimiento.