Arrancan las pruebas de la futura pérgola que cubrirá la plaza Corsini

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

Les pruebas de la futura pérgola que cubrirá la plaza Corsini de Tarragona ya han empezado. Ayer se iniciaron los trabajos de instalación de una primera estructura de El Entoldado, el cual contempla la instalación de una gran pérgola formada por un sistema de telas retráctiles sujetadas por pilares de acero, las cuales podrán ser recogidas en función de la meteorología.

La actuación corresponde a una primera prueba inicial, la cual instalará una estructura parcial de El Entoldado ante el espacio de delante de la oficina de Correos de la Plaza Corsini, en una superficie aproximada de 133 metros cuadrados. «Queremos comprobar cómo quedará el toldo, si realmente pasa la luz como nosotros queremos, como quedará recogido», explicó ayer Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona.

La prueba algunas paradas del mercadet que se han reubicado momentáneamente. «Queremos mantener la actividad del mercadet mientras duren las obras de la estructura. Lo tenemos que concretar, también se podría volver a la rambla mientras tanto, pero todavía es un supuesto», indicó el alcalde. Una vez acabe la prueba y después de hacer los cambios que sean necesarios, se licitará el proyecto ejecutivo de la totalidad de la pérgola. La previsión del Ayuntamiento es que se haga en enero para que así la estructura ya esté instalada antes del próximo verano.

Hacerla practicable

«Es una plaza que a ciertas horas del día no es practicable, que pierde toda su vida y actividad porque es una superficie demasiado dura. Y queremos que sea el corazón de la ciudad y que tenga actividad todo el año», expuso Viñuales. En este sentido, la consellera de Comercio y presidenta de Mercats, Montse Adan, expresó la voluntad de que con la pérgola la plaza pueda acoger todavía más acontecimientos al aire libre. Se ha trabajado y coordinado con las diferentes áreas del Ayuntamiento como Cultura. Conseguiremos sumar más proyectos que en algunas épocas del año no se podían realizar por las altas temperaturas», dijo Adan.

La estructura, diseñada por las arquitectas tarraconenses Amàlia Jansà Fenollosa, Elisenda Rosàs Tosas y Maria Rius Ruiz, estará fundamentada sobre pies de hormigón, algunos de los cuales serán bancos, que soportarán la veintena de pilares de acero. Otra estructura tubular de acero sostendrá a la parte superior un entramado de cables de acero por donde correrá el sistema de telas. También prevé una nueva iluminación en la plaza y jardineras con vegetación. Cada uno de los pilares contará con un punto de luz LED y unas guirnaldas de luz decorativas. El proyecto de Mercados tiene un presupuesto global de 234.000 euros, el cual incluye la realización de la prueba piloto. Así, un proyecto largamente esperado se desencalla y afronta su recta final.