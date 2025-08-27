El grupo tarraconense Sodi se clasifica para la final del concurso Sona9

Publicado por Rafa J. Larrañaga Creado: Actualizado:

La final de la 25.ª edición del concurso Sona9 tendrá representación tarraconense. El grupo Sodi, conformado por Evan Dedes —voz y guitarra—, Jordina Gavaldà —batería—, Eloi Genebat —teclados—, Álvaro López —guitarra— y Naïm Lutfi —bajo—, es uno de los tres conjuntos que han conseguido clasificarse por la final de la competición de música emergente en catalán organizado por el Grup Enderrock y 3Cat. Les acompañarán la leridana Bru y la bisbalenca Cloe Riembau.

La final se celebrará el martes 23 de septiembre en la plaza de Catalunya de Barcelona en el marco de la programación de las fiestas de Mercè. Aquel día, los tres finalistas harán sus respectivas actuaciones. Una vez acabadas, el grupo ganador de la última edición del Sona9, gavina.mp3, cerrará la fiesta con un concierto.

Se repartirán más de 50.000 euros en cinco galardones: el premio Sona9, el premio Juventud y el premio Éxito para los tres finalistas. Además de los premios Cases de la Música y Verkami por Votación Popular. Este último ya se ha anunciado que lo ganaron los tarraconenses Sodi, dotados con 1.000 euros en material musical y un descuento del 100% sobre los servicios de la plataforma de micromecenazgo Verkami que incluyen asesoramiento personalizado y comunicación dedicada a la campaña en todos los canales de difusión de la plataforma.

Antes del concierto final en las Fiestas de Mercè, sin embargo, los grupos tendrán que pasar diferentes pruebas. Por una parte, tendrán que dar un concierto de pequeño formato en el Sona9 de iCat, en el que tendrán que hacer una versión de una canción en catalán o un poema musicado. También tendrán que realizar una estancia en las Cases de la Música para preparar el directo con un director de escena y, finalmente, tendrán que hacer una grabación de una canción original en los Estudis Camaleó de Tordera, bajo el asesoramiento del productor Aleix Iglesias.

‘Poc-rock tarraconense’

Al grupo les gusta decir que hacen Poc-rock tarraconense. El bajista del conjunto, Naïm Lutfi, explicó en declaraciones al Diari Més el pasado mes de julio que «es un juego de palabras, pero también una marca de la casa, porque, históricamente, en Tarragona ha habido otros grupos que han sido referenciales y se han movido más o menos en el mismo estilo».

Sodi tiene claros referentes del territorio como Els Pets o Lax'n'Busto, pero también se inspiran en bandas internacionales como The Who, Oasis o los Rolling Stones. El mes de septiembre del 2024, Sodi publicó su primer EP, llamado D'Anar per casa. Está conformado por cinco canciones pop de historias de amor, dramas y ficciones, sin dejar su humor característico de lado.