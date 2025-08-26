Los vecinos de la Anella Verda reclaman más mantenimiento para evitar incendios

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Tarragona (FAVT) y las asociaciones vecinales de la Unión de Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador, Mas d'en Pastor y la Asociación de Propietarios de Urbanizaciones del Catllar (APUDEC) manifestaron ayer su preocupación «por el estado de abandono y la falta de mantenimiento que presentan los bosques de la Anella Verda, tanto de titularidad municipal como privada», así como «la falta de mantenimiento de la vegetación del interior de los barrios».

Las entidades vecinales advirtieron que la acumulación de vegetación seca y la ausencia de trabajos de prevención «incrementan notablemente el riesgo de incendios forestales», cosa que podría tener «graves consecuencias para las viviendas y la seguridad de las personas».

Afectación en los vehículos

Además, las asociaciones vecinales también alertaron de que «tenemos calles llenas de coches aparcados e invadidos de malas hierbas que, en caso de fuego, afectarían a los vehículos». Por este motivo, los vecinos piden al Ayuntamiento de Tarragona que garantice el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de incendios en todo el ámbito de la Anella Verda, así como que haga trabajos periódicos de limpieza y mantenimiento en los terrenos de titularidad municipal tanto en la zona boscosa como en el interior de las zonas urbanas.

Colaboración privada

Las entidades vecinales también piden al consistorio que fomente la colaboración con los propietarios privados para asegurar una gestión forestal adecuada y sostenida en el tiempo. Las asociaciones vecinales recuerdan que el objetivo de estas demandas «no es sólo proteger nuestras casas, sino también preservar el valor medioambiental de la Anella Verda y prevenir desastres, antes de que sea demasiado tarde».

Nuevas acciones

Finalmente, los vecinos y vecinas de la Anella Verda de Tarragona anunciaron ayer en un comunicado que seguirán reclamando medidas «urgentes» y, si hiciera falta, emprenderán nuevas acciones para dar visibilidad a esta situación ante la opinión pública y las instituciones competentes. Al mismo tiempo, lamentan que «no podemos estar siempre jugando a la ruleta rusa y esperar cada año que nos toque la limpieza».