El Parque Francolí celebrará sus fiestas este fin de semana

Todo está a punto para la celebración de las V Fiestas de la Asociación de Vecinos Parque Francolí, que tendrán lugar este fin de semana, del 29 al 31 de agosto. Entre las novedades, destacan la incorporación de una charanga, una carrera de sacos y la potenciación de las actividades dirigidas al público familiar.

Este año se volverán a programar actividades con agua (fiesta de la espuma, toboganes de agua..) y no faltarán las verbenas musicales, el cine, la gastronomía, el concurso de peonza, el concurso de dibujo infantil, los bingos o los pintacaras. Un año más, la zona de gradas del Parque Francolí será el epicentro de las fiestas, que tendrán servicio de barra de bar durante los tres días.

Las fiestas calentarán motores este viernes, a partir de las 18 horas, con la presencia de la charanga Tomanota. A las 19 horas, se continuará la fiesta con espectáculos de animación infantil. Seguidamente, la periodista Laia Díaz será la encargada de abrir oficialmente las fiestas, a las 20:30 horas, con el Pregón.

El sábado por la noche se podrá disfrutar de dos Bingos, en los que se repartirán premios cortesía de los comercios colaboradores del barrio. Para cerrar el día se podrá disfrutar de la Fiesta con PD Petardeig. Al día siguiente las fiestas continuarán con actividades dirigidas al público familiar.