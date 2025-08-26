Los Mossos detienen a un hombre por dos robos con violencia a mujeres de edad avanzada en Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Tarragona detuvieron el viernes por la tarde a un hombre de 19 años como presunto autor de dos robos con violencia. Los dos hechos se produjeron con una semana de diferencia y con un mismo modus operandi.

El primer hecho fue el 5 de agosto cuando el ladrón aprovechó que una mujer accedía a casa sierva para seguirla hasta el ascensor y, una vez dentro, hacerle un tirón de la cadena de oro. De la misma manera, el 13 de agosto, cometió el segundo robo. En este caso, el ladrón le sustrajo la cadena de oro a la víctima después de forcejear con ella.

A raíz de estos hechos, la Unidad de Investigación se hizo cargo del caso y pudo identificar al presunto autor. Se trataba de un hombre que en julio ya había sido detenido por otro robo violento. En aquella ocasión, un mosso fuera de servicio pudo interceptarlo después de hacer una estira a una mujer en la calle.

Con la identificación y los indicios recogidos por los investigadores, los mossos establecieron un dispositivo de búsqueda y detención mediante patrullas de seguridad ciudadana. Este dispositivo tuvo éxito el viernes por la tarde cuando una de las patrullas participantes lo localizó en el paseo de Sant Antoni y lo detuvo.

En el momento de la detención el ladrón llevaba la misma ropa que llevaba cuando cometió el robo violento del 5 de agosto.

Operativo específico

Paralelamente, los Mossos d'Esquadra han puesto en marcha un dispositivo específico de prevención de los robos con violencia e intimidación en la ciudad. Este operativo incluye patrullajes preventivos y vigilancias con agentes de paisano, con el objetivo de localizar y detener personas con requerimientos pendientes relacionados con este tipo de hechos.

El detenido pasó el domingo a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona.