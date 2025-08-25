Tarragona lidera la rentabilidad del alquiler en España: supera el 8% y es la capital más rentable del Estado

Bien posicionada como la capital de provincia más rentable para invertir en vivienda de alquiler a todo el Estado, Tarragona se consolida con una rentabilidad bruta del 8,07% registrada el pasado mes de julio, según los últimos datos publicados por el portal inmobiliario pisos.com.

Un porcentaje que sitúa la ciudad por delante de Jaén (7,35%), Ávila (7,10%), Castellón de la Plana (7,05%) y Córdoba (7,05%), completando el TOP 5 de localidades, más atractivas para los propietarios que quieren sacar rendimiento de sus inmuebles.

Justamente a nivel estatal, la rentabilidad media del alquiler se sitúa en el 6,74%, lo que supone una subida de siete décimas con respecto a julio de 2024 (6,04%) y seis centésimas más que el mes de junio de este año (6,68%). Este aumento refleja la tendencia al alza de los precios del alquiler y la presión de la demanda ante una oferta cada vez más limitada.

Con un precio medio de adquisición para una vivienda tipo de 90 m² fijado en 216.810 euros y una renta mensual media de 1.218 euros, los propietarios obtienen unos ingresos brutos anuales de 14.623 euros, según el informe.

«Lavar un inmueble en España cada vez es más caro», advierte Ferran Font, director de Estudios de pisos.com. «Con una oferta insuficiente, muchos propietarios aprovechan para aumentar precios, sabiendo que la demanda se mantiene fuerte a pesar de las dificultades de acceso».

Radicalmente opuesto a Tarragona, en el otro extremo del ranking, se encuentran Donostia – San Sebastián (3,67%), Palma (4,35%), Pamplona (4,59%), Cádiz (4,60%) y Málaga (4,63%), con retornos mucho más discretos. Madrid y Barcelona, a pesar de ser las dos grandes capitales estatales, ofrecen una rentabilidad moderada: 5,03% y 6,88% respectivamente.

Donde no llega al 6% la rentabilidad del alquiler está en Girona, la capital catalana con un porcentaje más bajo, concretamente un 5,53%. Por encima, se sitúan Lleida (6,19%) y Barcelona (6,88%) que todavía se encuentran a casi 1,20 puntos porcentuales por debajo de la capital tarraconense.

No sólo consolida su posición al frente del ranking estatal, sino que Tarragona se convierte en un referente para los inversores que buscan estabilidad y altas rentabilidades en el mercado inmobiliario, en un contexto marcado por la tensión entre la oferta y la demanda en todo el país.