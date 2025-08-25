Tarragona celebrará la 10.ª edición de la Travesía de las 6 playas el domingo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Esta mañana ha tenido lugar la presentación de la décima edición de la Tàrraco Aigües Obertes-Travessia de las 6 playas que se celebrará el próximo domingo 7 de septiembre en las playas de Tarragona. La travesía, organizada por el Club Natación Tàrraco con la colaboración de Tarragona Deportes, bordeará las playas Larga, Capellans, Savinosa, Arrabassada, Cossis y Miracle, que completan un entorno natural de gran valor y con un carácter histórico atado en la antigua Tàrraco.

Para conmemorar el décimo aniversario de esta clásica cita deportiva, los nadadores y nadadoras podrán escoger entre 4 distancias diferentes en vez de las 3 que se ofrecían hasta ahora. Este año, como novedad, los participantes tienen disponible un recorrido de 10 kilómetros que transcurre entre la playa del Miracle y la playa Larga, y volver.

La travesía ofrece tres circuitos más con el objetivo de hacer accesible la experiencia al mayor número de personas posible. La primera distancia es para el recorrido Kids: Un total de 800 m dentro de la playa del Miracle y que aproximará la natación de aguas abiertas a los más pequeños y pequeñas del deporte base. La segunda opción recorre 2,5 km que se iniciarán en la playa de la Arrabassada y que tiene un objetivo más popular y accesible a todo el mundo. Finalmente, los participantes tienen la posibilidad de inscribirse a la distancia de 5 km que empiezan en la playa Larga. La Travesía de las 6 Playas forma parte del Circuito Catalán de Travesías de la Federación Catalana de Natación y los recorridos de 10K y 5K son puntuables. Además, se prevé que la convocatoria de este año supere la participación del 2024 con más de 300 inscritos.

La décima Travesía de las 6 playas cuenta también con otra novedad: Tanto la zona de llegadas, de entrega de dorsales y de guardarropa cambian de emplazamiento con motivo las obras de la antigua plataforma del Miracle. El nuevo punto estará ubicado en la misma playa del Miracle, pero al extremo más próximo al Puerto Deportivo de Tarragona. De esta manera, la Travesía de las 6 Playas será visible desde el Balcón del Mediterráneo y, por lo tanto, el público que lo desee podrá seguir este gran espectáculo deportivo desde este emblemático punto de la ciudad.

En el transcurso de la presentación, el conseller de Deportes del Ayuntamiento de Tarragona, Mario Soler, ha destacado que «se trata de una cita deportiva que se ha convertido en un clásico y que, con la participación de centenares de deportistas de todas las edades, volverá a proyectar la ciudad». Soler ha felicitado al Club Natación Tàrraco por «estas 10 ediciones» y ha añadido que «estamos seguros de que la de este año, que llega cargada de novedades, volverá a ser un éxito».

El coordinador deportivo del Club Natación Tàrraco, Pere Mallafré, ha explicado que «este año ampliamos los recorridos de la Tàrraco Aigües Obertes, incluyendo una distancia de 10K, y manteniendo los otros recorridos. El año pasado contamos con 330 inscripciones, y este año esperamos llegar además de 350. El 10.º aniversario de la Travesía de las 6 Playas será un éxito. Les inscripciones están abiertas hasta el miércoles 3 de septiembre».

El sábado 30 de agosto se llevará a cabo un entrenamiento abierto a todas las personas inscritas a la Travesía. El CN Tàrraco ya tiene confirmada la participación de algunos nadadores y nadadoras de renombre internacional como Guillem Pujol (del Club Natación Mataró), 3.º de España a los 5K y 10K, y que ocupa la 16.ª posición al ranking OW World Acuáticos. Pero como se trata de una cita deportiva abierta a todo el mundo, tanto el Ayuntamiento como el CN Tàrraco animan los tarraconenses y tarraconenses a participar en la Travesía y a plantearse como reto el recorrido de 2,5 K.

Toda la información sobre esta convocatoria deportiva y las inscripciones se puede consultar en este enlace.