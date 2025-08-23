Reabierto el túnel de acceso a la playa Larga de Tarragona por Cala Romana

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha informado de que el túnel de acceso a la playa Larga por Cala Romana vuelve a estar abierto. Desde este sábado por la mañana, los peatones pueden transitar. El pasado 15 de agosto se detectaron desprendimientos a la parte superior del túnel, por donde pasan las vías del tren y el acceso a la playa Larga se tenía que hacer por playa de los Curas. Ni el servicio ferroviario ni el tránsito rodado sufrieron afectaciones por esta incidencia. Adif, responsable de la obra, inició hace tres días las obras de saneamiento, en horario nocturno. En los próximos días se acabarán de realizar algunas intervenciones de apoyo, pero que no requerirán volver a cerrar el acceso a la playa.