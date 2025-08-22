Tarragona ampliará el servicio de asesoramiento jurídico especializado en desahucios

Imagen de archivo de un desahucio que se produjo en el barrio de Icomar en abril del 2024.ACN

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

El Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST) ampliará su servicio de asesoramiento jurídico especializado en materia de vivienda. Según explican fuentes del organismo, este pasará a estar disponible 12,5 horas a la semana y no 9, como hasta ahora.

Con este cambio, se pretende reforzar el acompañamiento a las personas en riesgo de exclusión residencial que presenten dudas legales ante la posibilidad de pérdida de vivienda. Para hacerlo posible, el IMSST ha licitado la contratación de un abogado externo que se encargará de ofrecer este servicio. El valor estimado del contrato, que tendrá una duración de dos años, es de 138.687,76 euros.

La adjudicataria tendrá que informar y asesorar a los usuarios sobre cualquier cuestión vinculada a desahucios, ejecuciones hipotecarias, deudas, contratos de alquiler u ocupaciones irregulares, entre otros. Tal como se explica en los pliegos técnicos, también se coordinará con el personal técnico de Servicios Sociales para «la mejor atención, participación en otros grupos de trabajo relacionados y realización de informes».

Así pues, este asesoramiento jurídico especializado va dirigido tanto a los equipos profesionales como a los ciudadanos y ciudadanas que viven en Tarragona. Eso sí, en el caso de los usuarios, la atención a cualquier persona usuaria «será únicamente y exclusivamente porque ha sido derivada del IMSST».

De un tiempo a esta parte, la administración local ha tenido que incrementar sus esfuerzos para poder hacer frente al fenómeno de la exclusión residencial, que ha ido al alza en los últimos años. En una entrevista al Diari Més el pasado mes de noviembre, la coordinadora del Punto de Atención para Personas sin Techo, Antònia Garcia, apuntaba que hay entre 200 y 300 desahucios al año en la ciudad de Tarragona. Esta situación hace que la demanda del servicio de asesoramiento jurídico especializado en materia de vivienda también se incremente.

Dos años de experiencia

Las personas interesadas podrán presentarse a la licitación del IMSST hasta el próximo 5 de septiembre. El perfil profesional requerido es el de titulado en derecho, con la correspondiente colegiación, el cual ejerza de forma autónoma o que forme parte de un despacho de abogados. Tendrá que tener experiencia y formación específica en materia de vivienda y una experiencia mínima de dos años en asesoramiento, asistencia o defensa letrada en el ámbito social.

La adjudicataria tendrá que trabajar durante 12,5 horas semanales. Inicialmente, serán distribuidas en 9 horas de atención directa a los usuarios y gestión de la demanda y 3,5 horas de trabajo interno y redacción de informes, gestión de expedientes, coordinaciones y apoyo a los profesionales del IMSST.

Otras ramas

A inicios de este 2025, el Instituto Municipal de Servicios Sociales ya contrató a una abogada para ofrecer también asesoramiento jurídico. En este caso, sin embargo, para prestar un servicio especializado en procedimientos de carácter familiar, así como en procesos civiles y penales relacionados con causas de carácter social.