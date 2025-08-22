Tareas de mantenimiento de la rotonda de Pere Martell de Tarragona

Operarios de la brigada municipal realizando las tareas de mantenimiento en la rotonda de Pere Martell.Ayuntamiento Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Brigada Municipal de Tarragona está ejecutando esta semana tareas de mantenimiento en la rotonda de la calle Pere Martell para su adecuación, a causa de la degradación natural. La intervención se trata en la sustitución de piezas de granito rotas con caras irregulares, hechas expresamente por esta rotonda.

El objetivo de esta actuación es garantizar el correcto estado de una zona clave de la vía pública, que gracias a su ubicación y pendiente se trata uno de los puntos más funcionales para el tráfico y de gran valor paisajístico.