Port Tarragona colabora en la 10.ª edición del Sosciathlon

Port Tarragona será una de las instituciones colaboradoras de la 10.ª edición del Sosciathlon. La Autoridad Portuaria de Tarragona ha acordado con la Asociación Solidaria Sosciathlon ser uno de los patrocinadores del acontecimiento, que une bajo una misma jornada deporte y solidaridad.

Este año, el Sosciathlon se celebrará el próximo 5 de octubre por la mañana, en la Pineda Playa – Vilaseca y los participantes podrán realizar pruebas no competitivas corriendo, caminando, nadando, yendo en bici o practicando zumba. La recaudación íntegra de las inscripciones se destinará a la lucha contra el sarcoma de Ewing y la enfermedad de Von Hippel-Lindau, dos patologías minoritarias y tumorales. Con esta nueva colaboración, Port Tarragona amplía su conexión con el territorio y el tejido social, a la vez que refuerza su compromiso con las causas sociales.

La vinculación de la APT con Sosciathlon es un paso más en el compromiso solidario del Port, que se materializa año tras año con el apoyo a otras actividades deportivas solidarias así como otras iniciativas con finalidades altruistas. «Creemos que el Port tiene un carácter vertebrador del territorio y eso también se pone de manifiesto con nuestro compromiso firme con las causas sociales y el tejido asociativo de nuestras comarcas», afirma el presidente de Port Tarragona, Santiago J. Castellà. En esta línea, añade que «la colaboración con Sosciathlon responde a esta visión y estamos seguros de que servirá para consolidar todavía más una de las actividades solidarias más consolidadas de la zona».

Por su parte, el presidente de la Asociación Solidaria Sosciathlon, Marçal Ferré, asegura que «estamos muy satisfechos de haber podido sumar el apoyo institucional y la experiencia de Port Tarragona a nuestro proyecto, especialmente ahora que acabamos de celebrar el 10.º aniversario. Con el Puerto compartimos una visión de contribución social al territorio y relación con el mar que ahora se fortalecerá todavía más».

Deporte por una buena causa

El Sosciathlon es un acontecimiento multideportivo solidario que este año llega la 10.ª edición. Organizado por la Asociación Solidaria Sosciathlon, la actividad incluye varias disciplinas deportivas: caminar o correr cinco kilómetros, nadar en el mar 1,5 km, hacer un recorrido en bicicleta de 12,5 km o hacer una sesión de zumba. Además, también se ofrecerán clases de yoga y de You Can Fit. Los pequeños de la casa pueden participar en la Carrera Kids, tanto en modalidad a pie como nadando. Todas ellas se podrán hacer el domingo, 5 de octubre por la mañana en la Pineda Playa.

El 100% del dinero recaudado con la organización de este acontecimiento, incluyendo inscripciones, donaciones online de dorsal 0 y donaciones in situ, se destinará íntegramente a dos entidades benéficas vinculadas a la investigación de enfermedades y atención de personas que las sufren.

Este año, la recaudación irá a la investigación de enfermedades minoritarias y tumorales. Las dos entidades escogidas son el Hospital Sant Joan de Déu, para la investigación del sarcoma de Ewing, un cáncer de huesos infantil muy agresivo, y a la Asociación Española de Familias Von HippelLindau, que da apoyo a las personas que sufren a esta desconocida enfermedad que genera múltiples tumores en el cuerpo a lo largo de toda la vida.