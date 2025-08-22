Implantarán seis cajeros ciudadanos de autoservicio en oficinas municipales de Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona dispondrá de seis cajeros ciudadanos de autoservicio en oficinas municipales. Estos quioscos se ubicarán en los OMACs de la Rambla, de Sant Pere i Sant Pau y Ponent, en la Oficina Municipal de Turismo, la Antiga Audiència y del Teatro Tarragona.

Todos los equipos dispondrán de servicios enfocados a la ciudadanía como el pago de impuestos, autoliquidaciones, cita previa, así como la compra de entradas (tanto del Museo de Historia como las que ofrece la concejalía de cultura), información turístico-cultural, y la generación de rutas turísticas. Adicionalmente, los quioscos instalados en los OMACs, que disponen de identificación del ciudadano, permitirán otros servicios enfocados a la ciudadanía tarraconense como: volantes de empadronamiento de habitantes, registro de entrada, notificaciones o teleasistencia.

«Con este proyecto el Ayuntamiento de Tarragona da un paso más hacia la digitalización, poniendo el enfoque en la tecnología como elemento clave y de servicio a los tarraconenses. Y algunos de estos quioscos también ofrecerán prestaciones para los turistas que nos visiten con el objetivo que se lleven una mejor la experiencia en nuestra ciudad», remarca la presidenta del Patronato Municipal de Turismo, Montse Adan. Esta actuación forma parte del proyecto ConecTarragona, que cuenta con un presupuesto total de 928.070 euros.