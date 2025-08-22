El bar de polígono en Tarragona donde sirven los mejores callos de Cataluña

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

En pleno corazón del Polígono Riu Clar de Tarragona, entre la A-7 y la AP-7, se esconde el restaurante El Gordo 2, que enamora a sus comensales con unos callos que han sido considerados los mejores de Cataluña. Este bar se ha convertido en parada obligatoria para aquellos que buscan algo más que una simple comida en ruta.

Al frente del local están los hermanos Dani y Paula, quienes han sabido mantener viva la esencia de la cocina de siempre. Sus guisos, cocinados a fuego lento, son el alma del menú: carrilleras, manitas, morro, capipota... En definitiva, platos que evocan recuerdos de hogar que son servidos en raciones generosas.

Uno de los grandes atractivos de El Gordo 2 son sus desayunos, famosos entre los trabajadores del polígono y viajeros que conocen el secreto. Desde primera hora de la mañana, el ambiente se llena de conversaciones animadas y platos contundentes que ayudan a empezar el día con energía.

El menú del día cambia a diario y mantiene un equilibrio perfecto entre tradición y frescura. Puedes encontrarte desde una ensalada ligera hasta un guiso que ha pasado horas en la cocina. Todo ello a precios asequibles, pensados para quienes buscan buena comida sin hacer temblar el bolsillo.

La clave del éxito de este bar no solo está en lo que se cocina, sino en cómo se hace. Aquí no hay atajos: ni colorantes, ni potenciadores de sabor, ni trucos. Solo ingredientes de calidad y recetas heredadas que se preparan con paciencia y cariño. Eso se nota en cada bocado y es lo que convierte una simple comida en una experiencia que muchos buscan repetir.

En definitiva, El Gordo 2 no es solo un bar de carretera, es un lugar donde se rinde homenaje a la cocina de toda la vida. Si pasas por Tarragona, desvíate unos minutos del camino, ya que descubrirás un rincón donde los callos son solo el principio de una carta repleta de sabor y tradición.