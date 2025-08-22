Más de 22.000 personas participan en las actividades del 'Estiu Tarragona Cultura'

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Más de 22.000 personas han disfrutado este verano de las programaciones de Artes Escénicas de la consejería de Cultura del Ayuntamiento de Tarragona. En el marco del Festival Camp de Mart y del festival Cultura o Extinció, se han organizado una cincuentena de actividades y actos para la ciudadanía entre los meses de junio, julio y agosto. La propuesta ha combinado grandes formatos con espectáculos de proximidad, activando espacios patrimoniales, plazas, jardines y escenarios naturales de la ciudad.

El festival Cultura o Extinció se ha consolidado este año llenando la ciudad durante unos días de espectáculos, talleres y actividades con mirada ambiental y social, integrando arte y conciencia climática. Uno de los actos más destacados ha sido la clausura del festival a cargo de Sol Picó y su espectáculo Carrer 024.

El festival Camp de Mart ha vuelto a llenar las noches de verano a su Teatro Auditorio. Arrancaba con la producción de La Bohème, interpretada por la entidad Amics de la Lírica. La música y los conciertos han tenido un destacado protagonismo durante los meses de verano con las actuaciones de Rozalén, la doble sesión de Els Pets y Las Ninyas del Corro, Mamadousha y Julieta como clausura del Festival Camp de Mart.

Pero estos dos festivales no han sido las únicas programaciones escénicas que se han ofrecido. Esta temporada estival ha estado marcada por una gran diversidad de ciclos más. El Cultura en Familia ha ofrecido espectáculos gratuitos de teatro, circo, clown y magia en varios barrios de Tarragona. Y por otra parte, el ciclo En Dansa, ha ofrecido propuestas de danza contemporánea en entornos naturales y patrimoniales, combinando movimiento y senderismo la Anilla Verde bajo el Pont del Diable.

Según ha valorado la consejera de Cultura del Ayuntamiento de Tarragona, Sandra Ramos, «el Estiu Tarragona Cultura 2025 ha reforzado su compromiso con la cultura accesible, diversa, dinamizadora y que apuesta por la identidad local, reforzando el carácter patrimonial de la ciudad».