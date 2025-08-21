El Museo del Port ofrece un 'escape room' sobre tesoros y barcos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Museo del Port ha organizado para este viernes, 22 de agosto, el escape room L'enigma de la Puça. La actividad se incluye dentro de la programación de verano Vespres al Museu y está pensada para personas de más de 16 años. La actividad coge como elemento protagonista la embarcación La Bruja, una balandra construida hace 80 años por la casa tarraconense La Puça, que es uno de los elementos expositivos más destacados del Museo. A partir de este barco y de la historia de sus creadores, el escape room plantea a los participantes toda una serie de retos a resolver. La actividad es gratuidad, pero hay que hacer reserva previa.

El programa Vespres al Museu continúa esta semana con una propuesta pensada para público joven y adulto, en la que no sólo se difunde el patrimonio marinero, sino que se pone a prueba el ingenio y la astucia de los participantes, que sólo tendrán una hora y media para resolver los retos que plantea este escape room que se lleva a cabo en el Museo.

El punto de partida de la actividad se sitúa en 1944, cuando el ingeniero Lluis de Muller y el maestro Sebastià Roch, creadores de La Puça, habrían hecho un excepcional descubrimiento delante de las costas tarraconenses, un barco hundido con un enorme tesoro en su interior. Para evitar los espolios de los furtivos, De Muller y Roch no habrían comunicado el hallazgo a nadie, pero sí que habrían dejado una serie de pistas para saber su localización con la esperanza que en el futuro alguna institución se pudiera hacer cargo del rescate del derrelicto. Estas pistas son las que ahora han llegado al Museo y el próximo viernes los participantes a la actividad tendrán que descifrarlas si se quiere salvar el patrimonio hundido.

La actividad, que está dinamizada por Auriga Servicios Culturales, es gratuita y tiene el aforo limitado. Hay que hacer reserva previa llamando al 977 259 434 o enviando un correo electrónico a museuport@porttarragona.cat.